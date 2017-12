Avião japonês faz aterrissagem de emergência Um avião da companhia aérea japonesa ANA, com 133 pessoas a bordo, teve que fazer uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Tóquio após detectar fogo num motor. Segundo a agência japonesa Kyodo, o Boeing 767 da All Nippon Airways aterrissou sem problemas no aeroporto internacional de Narita, do qual tinha partido meia hora antes, com destino a Amoy, na China. Fontes do aeroporto, citadas pela Kyodo, afirmaram que o incêndio foi descoberto por um controlador aéreo na asa esquerda do avião. O piloto desligou o motor antes da aterrissagem. Uma das pistas do aeroporto foi fechada enquanto o avião era rebocado, o que atrasou 26 vôos.