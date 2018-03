Avião militar cai em Sanaa e mata 12 pessoas Um Sukhoi, avião de fabricação russa, caiu ontem sobre dois edifícios de três andares perto da Praça Al-Taguir, palco frequente de protestos e próxima ao câmpus universitário da capital do Iêmen, Sanaa. Pelo menos 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O avião fazia exercícios de treinamento e o acidente pode ter sido causado por falha mecânica. As vítimas são seis soldados, três mulheres e três crianças. Os trabalhos de resgate continuam e as autoridades não descartam a possibilidade de encontrar mais mortos.