Avião militar cai na China Um avião de transporte militar chinês com mais de 40 pessoas a bordo caiu durante uma missão na província de Anhui, no leste do país, informou a agência oficial de notícias Xinhua. Segundo fontes militares citadas pela agência, além dos 40 membros da tripulação, havia outras no avião. O acidente caiu na sexta-feira à tarde, mas a agência só informou do acidente neste Domingo. A fonte não precisou o número de mortos e se limitou a afirmar que uma equipe viajou de Pequim para o local do acidente, ao norte de Xangai, para os trabalhos de resgate. Fontes do Ministério de Assuntos Exteriores não foram encontradas para fornecer mais detalhes sobre o acidente aéreo. As autoridades abriram uma investigação para esclarecer as causas da queda.