Avião militar cai no leste da Argélia e 99 pessoas Uma aeronave militar da Argélia caiu no leste do país nesta terça-feira, matando pelo menos 99 pessoas, informou uma rádio argelina. Segundo uma fonte oficial, o Hércules C-130, que caiu em Oum El Bouaghi, cerca de 500 quilômetros da capital, levava soldados e seus familiares. Fonte: Dow Jones Newswires.