Avião militar cai no Sudão e deixa pelo menos 20 mortos Pelo menos 20 pessoas morreram na queda de um avião militar em Wail, no sul do Sudão, após uma frustrada tentativa de aterrissagem, informou a rede de televisão Al Jazira. A rede, que citou um porta-voz militar, explicou que o avião, que tinha um número não determinado de passageiros, teve um estouro em uma de rodas quando aterrissava no aeroporto desta cidade do sudoeste do país. O estouro fez com que o avião saísse completamente da pista e batesse contra o chão, disse o porta-voz. Os aviões e helicópteros sudaneses sofrem acidentes com freqüência devido às manutenção deficiente dos aparelhos. O último acidente aconteceu em julho de 2005, quando um helicóptero militar caiu em Darfur e todos seus ocupantes, 19 no total, foram mortos.