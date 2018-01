Avião militar cai no Vietnã durante treinamento Um avião militar de pequeno porte, de fabricação russa, caiu sobre uma casa do povoado de Soui Cat, no centro do Vietnã, durante um vôo de treinamento. Uma mulher de 69 anos morreu e duas netas dela, de um e três anos, ficaram feridas. O piloto teria perdido o controle da aeronave, que bateu em uma árvore antes de atingir a casa. Os tripulantes tiveram apenas ferimentos leves.