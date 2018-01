Avião militar eslovaco cai na Hungria com 48 pessoas a bordo Um avião militar da Eslováquia, com 48 pessoas a bordo, caiu nesta quinta na Hungria. Até o início da madrugada local desta sexta-feira haviam sido encontrados 16 corpos e 1 sobrevivente. O AN-24 voava de Pristina, na província sérvia de Kosovo, para Kosice, na Eslováquia. Após a queda, numa área de florestas perto da fronteira com a Eslováquia, a aeronave se incendiou.