Avião militar peruano derruba outro com missionários americanos Uma aeronave que transportava um grupo de missionários foi abatida por um avião militar peruano sobre uma zona de selva, informou nesta sexta-feira a Embaixada dos Estados Unidos em Lima. "Aparentemente o piloto peruano confundiu o aparelho com algum avião carregado de drogas", disse à Associated Press o porta-voz da missão diplomática norte-americana, Benjamin Ziff. "Deploramos profundamente esta tragédia e estamos em vias de determinar se há mortos ou feridos", acrescentou ele. A aeronave levava "alguns missionários norte-americanos a bordo", revelou. A Força Aérea do Peru não comentou o incidente.