Avião misterioso cai no oceano ao largo da Nigéria Um avião de passageiros com de 25 a 30 lugares caiu no Atlântico ao largo da capital econômica da Nigéria, Lagos, nesta sexta-feira, informam um funcionário do aeroporto e testemunhas. Não há sinal de sobreviventes, vítimas ou destroços da aeronave. Não ficou claro quantas pessoas iam a bordo. O controle de tráfego aéreo ainda tenta determinar a origem do vôo, que desapareceu sob o mar, disse um funcionário do Aeroporto Internacional de Lagos, sob condição de não ter seu nome revelado. O avião percorria uma rota de leste para oeste muito usada por empresas petrolíferas multinacionais para transportar funcionários. Nenhuma linha aérea confirmou a perda de um avião. A polícia pediu que mergulhadores procurassem por sobreviventes, mas não havia equipamento de mergulho. Pescadores ofereceram-se para ajudar mas mudaram de idéia quando lhes foi dito que não haveria pagamento.