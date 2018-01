Avião-motel é sequestrado para ir a Cuba e cai no mar Um pequeno avião de uma empresa que oferece aos casais encontros sexuais a bordo sobrevoando Key West foi seqüestrado em pleno vôo, mas o aparelho caiu ao mar e os seqüestradores morreram, informaram hoje autoridades da Flórida (EUA), confirmando versão do piloto da aeronave, que conseguiu salvar-se. Agentes federais continuam tentando determinar a identidade dos supostos seqüestradores, um casal de cerca de 60 anos, assim como a razão que os levou a tentar desviar a rota do avião-motel para Cuba. O piloto da aeronave, Thomas Hayashi, de 36 anos, disse que 15 minutos após ter decolado ontem de Key West, no extremo sul da península da Flórida, o homem o ameaçou com uma faca no pescoço. Hayashi disse ter conseguido desarmar o indivíduo com manobras, mas ter perdido ao mesmo tempo o controle do avião - um monomotor Piper Cherokee, que caiu de uma altitude de 1.000 metros sobre o oceano, a 65 km de Key West. Um amigo de Hayashi disse que ele saltou do avião antes que este se chocasse contra a água, o que lhe salvou a vida. O Piper Cherokee pilotado por Hayashi pertencia à empresa "Mile High Club", que faz publicidade na Internet e em jornais impressos de seus serviços sexuais para casais ou pessoas que quiserem praticar sexo a bordo de um avião. Embora só tenha capacidade para quatro pessoas, o monomotor oferece um amplo espaço no compartimento de passageiros, além de serviço de bebidas. O anúncio do Mile High Club na Internet inclui um vídeo de um piloto da empresa mantendo relações sexuais com uma mulher em pleno vôo e em seu posto de comando. "Se você precisa perguntar de que tipo de vôo trata o Mile High Club, você certamente errou de avião", diz o anúncio. Hayashi disse às autoridades que foi pessoalmente buscar com sua caminhonete o casal que tentou levá-lo para Cuba e que ambos aparentavam idade entre 50 e 60 anos. Agentes do FBI recolheram impressões digitais do interior da caminhonete por não terem conseguido nenhum outro tipo de identificação para os supostos seqüestradores. Um porta-voz do aeroporto de Key West disse que a torre de controle captou o pedido de auxílio de Hayashi quando o avião caía em direção ao mar. Cerca de cinco horas depois, o serviço de guarda costeira localizou o piloto e o resgatou em meio a uma imensa mancha de combustível. Segundo Hayashi relatou a Luis Díaz, porta-voz da guarda costeira, ele gritou para que o casal de dentro do avião deixasse a nave antes que esta naufragasse.