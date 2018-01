Avião na Suécia faz pouso forçado Um pequeno avião que transportava prisioneiros fez uma aterrisagem forçada nesta segunda-feira em um aeroporto no norte da Suécia após seus trem de pouso falhar, disseram autoridades suecas. Ninguém ficou ferido. O bimotor Piper PA-31 sofreu o acidente no aeroporto de Umea, a 640 km ao norte da capital Estocolmo, disse Anne Marie Dahlgren do Serviço de Detenção e Condicional sueco. Haviam três detentos, três guardas e dois tripulantes à bordo. "Ninguém ficou ferido, mas o avião ficou destruído", disse Anne. Os detentos estavam sendo transportados de Kramfors para Umea, cerca de 150 km, de acordo com a operadora de vôo Orebro Aviation. Anne disse que os presos foram levados do aeroporto para a prisão sem incidentes. A causa do problema no trem de pouso está sendo investigada.