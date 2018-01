Avião não tripulado do Hezbollah alveja navio israelense Um avião não tripulado do Hezbollah carregado com explosivos chocou-se contra um navio de guerra israelense estacionado na costa do Líbano nesta sexta-feira, provocando danos consideráveis na embarcação. A utilização de um avião não tripulado pelos militantes indica que o Hezbollah ampliou seu arsenal bélico, conhecido anteriormente apenas por seus foguetes e morteiros. Contradizendo informações preliminares divulgadas pelas Forças Armadas, a Marinha israelense informou que o navio foi severamente danificado e pegou fogo devido ao ataque. O incêndio só foi controlado horas após o incidente, e o navio recebeu ordens para voltar para Israel. Não há detalhes sobre o estado da tripulação, mas de acordo com uma reportagem da TV catariana Al-Jazira, quatro marinheiros do barco estavam sendo procurados pela Marinha israelense. Avião não tripulado Esta é a primeira vez que o Hezbollah utiliza um avião comandado por controle remoto, embora já tenha enviado aeronaves espiãs para monitorar as atividades militares no norte de Israel. Mais cedo nesta sexta-feira, a rede de TV Al-Manar, controlada pelo Hezbollah, anunciou o ataque dos guerrilheiros contra um navio de guerra israelense. "Agora, no meio do oceano, de frente para Beirute, o navio de guerra israelense que atacou nossa infra-estrutura, casas e civis: vejam ele queimar", disse o líder do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah. A Al-Manar transmitiu um vídeo em que supostamente se vê o ataque. As imagens mostram um objeto que sobrevoa a cidade por alguns segundos e depois cai no horizonte, onde ocorre uma explosão.U