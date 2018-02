Avião não tripulado mata 4 militantes no Paquistão

O ataque foi o terceiro desde o domingo no distrito do Waziristão do Norte, uma fortaleza do Taleban, da Al-Qaeda e da rede Haqqani, conhecida por realizar ataques do outro lado da fronteira contra tropas dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que combatem o Taleban.

Autoridades paquistanesas e moradores disseram que os aviões dispararam dois mísseis contra um complexo dos militantes na vila de Tabi Tolkhel, a cinco quilômetros da fronteira com a província afegã de Khost. "Segundo relatórios iniciais, quatro militantes foram mortos e dois ficaram feridos", disse um funcionário da segurança, em condição de anonimato.

Um funcionário da administração local confirmou o número de mortos e disse que elas foram causadas por um avião não tripulado dos Estados Unidos que atingiu um complexo pertencente a um comandante do Taleban.

O prédio era usado como hospedaria para militantes do Taleban que operam do outro lado da fronteira, no Afeganistão, disse outra autoridade de segurança.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Khost foi o local de um ataque suicida realizado em dezembro, quando um agente duplo jordaniano se infiltrou numa base norte-americana e se explodiu, matando sete funcionários da CIA no pior ataque contra a agência de espionagem norte-americana em 26 anos.

As informações são da Dow Jones.