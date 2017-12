Avião norte-americano cai no Afeganistão Um MC-130P, aeronave cargueira da Força Aérea Norte-americana, caiu, na madrugada desta quarta-feira, em uma remota região do Afeganistão. Nenhum dos oito tripulantes foi morto no acidente, mas um número não-especificado deles ficou ferido. Os ferimentos, entretanto, não foram considerados graves. Os tripulantes feridos foram levados a uma instalação hospitalar em algum lugar da região da Ásia Central, mas a Força Aérea negou-se a divulgar a localização exata. O avião é utilizado para abastecer outras aeronaves, distribuição de alimentos e outros pacotes e para transporte de forças especiais. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas não aparenta ser conseqüência de algum fogo inimigo. Os nomes dos feridos não serão divulgados antes que os familiares sejam avisados.