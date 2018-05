Avião oficial de Gbagbo é retido em aeroporto na Suíça

A retenção, segundo Valero, foi feita a pedido do ex-primeiro-ministro Alassane Ouattara, declarado vencedor das recentes eleições presidenciais na Costa do Marfim. Gbagbo, que tentou a reeleição, recusa-se a ceder o poder, o que provoca uma crise política no país do oeste da África. "As autoridades legítimas (da Costa do Marfim) nos pediram para manter o avião em solo e o que estamos fazendo é simplesmente atender a esse pedido", disse Valero.

Greve

O partido do ex-primeiro-ministro marfinense Alassane Ouattara conclamou hoje todos os cidadãos da Costa do Marfim a iniciarem amanhã uma greve geral e só retornarem ao trabalho depois que Gbagbo renunciar ao poder.

Gbagbo recusa-se a ceder o poder a Ouattara mesmo depois de seu adversário ter sido declarado vitorioso na mais recente eleição presidencial no país do oeste africano. As informações são da Dow Jones.