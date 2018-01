Avião pega fogo antes de decolar no Aeroporto da Flórida

MIAMI - Um avião da companhia americana Dynamic Airways que estava prestes a decolar com destino a Caracas pegou fogo nesta quinta-feira, 29 no aeroporto internacional de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), quando se dirigia à pista.

Ao menos sete pessoas ficaram feridas. Antes do começo do incêndio, o piloto informou um vazamento de combustível. Os passageiros foram retirados com auxílio de tobogãs infláveis.

O avião, um Boeing 767 com capacidade para transportar até 290 passageiros, tinha decolagem prevista para as 12h30 (hora local, 14h30 de Brasília), mas uma de suas turbinas se incendiou, segundo porta-vozes do aeroporto. O aeroporto foi fechado. / EFE