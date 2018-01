Avião pega fogo ao pousar no Sudão do Sul e os 49 a bordo sobrevivem

JUBA - Um avião de passageiros caiu e pegou fogo nesta segunda-feira, 20, na cidade de Wau, no Sudão do Sul, mas todos os 49 a bordo sobreviveram. A aeronave estava pousando quando ocorreu o acidente.

"O avião tocou o solo e então subiu novamente. O piloto não conseguiu controlar", afirmou o diretor do aeroporto local, Stephen Youngule, acrescentando que a porta da aeronave abriu após a batida, o que permitiu ao piloto e à tripulação retirarem os passageiros de dentro. Alguns ficaram feridos e foram levados para hospitais. Agências de notícias falam em 37 feridos, mas não se sabe o estado de saúde deles.

O avião, um Antonov 26 da companhia South Supreme Airlines, havia decolado da capital Juba. Segundo operadores do aeroporto, as condições climáticas no momento do pouso eram ruins.

Imagens de Tvs locais e nas redes sociais mostraram bombeiros tentando apagar as chamas da fusilagem da aeronave. /AP e AFP