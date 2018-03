Avião pega fogo durante a decolagem nos EUA Uma labareda irrompeu do motor de um jato da Delta Air Lines enquanto o avião se preparava para decolar nesta segunda-feira, forçando o esvaziamento do aparelho e deixando doze passageiros feridos. O vôo Delta 1036 para Atlanta deixava o Aeroporto Internacional de Tampa quando os pilotos notaram labaredas partindo do motor do Boeing 757, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros. As saídas de emergência foram ativadas, com os escorregadores infláveis, e alguns passageiros sofreram pequenos ferimentos, como torções do tornozelo, durante o desembarque. Os feridos foram conduzidos a um hospital, e os remanescentes seriam encaminhados para outro vôo. Havia cerca de 170 pessoas a bordo.