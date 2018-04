Avião pega fogo e faz pouso forçado no Canadá Um avião da American Airlines com 210 pessoas a bordo foi forçado a aterrissar, na tarde de ontem, no leste do Canadá, quando um incêndio elétrico eclodiu no banheiro, relataram autoridades aeroportuárias. A aeronave tinha partido de Nova York com destino a Zurique, na Suíça.