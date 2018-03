Avião pega fogo no Sudão com mais de 200 pessoas a bordo Um avião de uma companhia aérea sudanesa, com 217 pessoas a bordo, pegou fogo depois de sair da pista durante o pouso no aeroporto de Cartum nesta terça-feira, e pode ter deixado metade dos passageiros a bordo mortos, informou a mídia local. Uma emissora de tevê sudanesa mostrou imagens do avião em chamas no escuro enquanto equipes de resgate trabalhavam no combate ao fogo com mangueiras. Uma fonte no aeroporto de Cartum disse que a aeronave operava um vôo da Sudan Airways, proveniente da Síria e da Jordânia. "Ele estava pousando no aeroporto e saiu fora da pista", disse a fonte à Reuters. (Reportagem de Andrew Heavens)