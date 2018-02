Avião perde controle e cai em cima de multidão na Ucrânia Um avião militar que realizava um show aéreo no oeste da Ucrânia caiu hoje em cima de uma multidão de espectadores, matando dezenas de pessoas e deixando outra dezena de feridos. Até agora pelo menos 78 pessoas morreram - entre as quais sete crianças - e 115 ficaram feridas. O acidente com o avião Su-27, de fabricação russa, ocorreu perto da cidade de Lviv, no ocidente do país. Os dois pilotos perderam o controle da aeronave durante a execução de algumas manobras, mas conseguiram ejetar. O avião esteve dois minutos no ar, mas logo perdeu o rumo e se caiu, batendo contra uma árvore e contra outro avião em terra. Milhares de espectadores presenciavam as manobras em um dia de céu limpo. "Só pude salvar algumas crianças. Mão e pernas voavam ao redor de nós", disse um espectador. Pais buscavam desesperadamente seus filhos e pediam aos dirigentes do espetáculo que utilizassem os alto-falantes para chamá-los. Os feridos foram inicialmente atendidos por soldados da Força Aérea. Cinqüenta ambulâncias chegaram rapidamente e levaram as vítimas a dois hospitais da região. "O estado de muitas delas é extremamente grave", informou o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Civil ucraniano, Yevhen Marchuk, uma das primeiras autoridades de Kiev a chegar ao local para comandar os trabalhos de resgate. O presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma, interrompeu suas férias e dirigiu-se a Lviv. A emissora de televisão russa NTV mostrou imagens de pessoas ensangüentadas aparentemente atingidas por pedaços da aeronave. Muita gente corria e gritava tomada de pânico. O comando operacional do ministério da Defesa no oeste do país disse que a causa preliminar do sinistro foi a falha de um motor. Na capital, Kiev, o ministério não quis comentar a tragédia. As acrobacias aéreas faziam parte da comemoração do 60º aniversário do 14º Corpo da Força Aérea Ucraniana. As condições dos dois pilotos que conseguiram ejetar-se antes da queda não foram reveladas pelas autoridades militares. Eles deverão ser ouvidos pelo vice-chefe do Estado Maior da Força Aérea ucraniana, brigadeiro Nykola Paljuk, que presidirá as investigações. O caça-bombardeiro Sukhoi SU-27, fabricado em 1981, é considerado um avião excepcional - o equivalente russo ao caça-bombardeiro F-15 americano.