Avião perde pressão por buraco na fuselagem nos EUA

"Foi caótico e confuso. Meio surreal. Nós olhamos uns para os outros quando as máscaras caíram e pensamos que já era", disse Edward Croce, de 34 anos. Croce tentou enviar uma mensagem de texto de adeus para deu filho, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia controlá-las.

A tripulação disse que era uma emergência e o piloto levou o avião em segurança para Miami. O Boeing 757 levava 154 passageiros e seis tripulantes. "Estava balançando muito e todos estavam em choque", disse Croce. Segundo ele, a companhia aérea não forneceu atendimento médico aos pacientes quanto eles aterrissaram.

A porta-voz do departamento de avião civil (FAA, pelas iniciais em inglês), Kathleen Bergen disse hoje que uma inspeção relevou a existência de um buraco na parte superior da fuselagem, perto da porta da cabine, na direção da fronte do avião.

O Conselho de Segurança Aérea Nacional (NTSB, pela sigla em inglês) investiga o caso. O porta-voz do órgão, Keith Holloway, disse que a agência ainda não sabe o que provocou o buraco. "Estamos analisando a fadiga (do metal), questões técnicas e tudo mais". O porta-voz da American Airlines, Tim Smith, disse a empresa designou um grupo de engenheiros e técnicos de manutenção para avaliar a aeronave. O avião foi retirado de operação. As informações são da Associated Press.