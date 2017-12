Avião pousa em Bogotá. Seqüestradores mantêm silêncio Um avião com cerca de 30 passageiros a bordo aterrissou nesta terça-feira em Bogotá depois de ser seqüestrado por um homem armado numa cidade no sul do país, na área controlada por um grupo guerrilheiro que negocia a paz com o governo colombiano. O aparelho aterrissou perfeitamente por volta das 18h10 locais (21h10 pelo horário brasileiro de verão) e foi estacionado em uma área da pista sob controle militar. Minutos depois, dois paramédicos aproximaram-se da aeronave com uma maca, mas ninguém desceu do avião. A televisão colombiana, que faz transmissão ao vivo a partir do local do incidente, informou sobre a existência de um passageiro doente, dizendo não haver feridos no incidente. O seqüestro ocorreu quando a aeronave voava entre San Vicente del Caguán, maior cidade sob controle das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no sul da país, e a capital Bogotá. De acordo com um porta-voz do Departamento de Aviação Civil, todas as operações aéreas foram suspensas no aeroporto. O prefeito de San Vicente del Caguán, Néstor León Ramírez, disse à Associated Press que moradores da região viajavam no aparelho, entre os quais encontravam-se estudantes universitários e uma funcionária do aeroporto local. De acordo com o comandante geral da Força Aérea da Colômbia, general Héctor Fabio Velasco, aparentemente, o seqüestrador é membro de uma guerrilha. O avião pertence à Satena, empresa aeronáutica comercial administrada pela Força Aérea. Os porta-vozes das Farc ainda não se pronunciaram sobre o incidente. A aeronave continua na pista do aeroporto internacional de El Dorado, em Bogotá. As autoridades afirmam desconhecerem as exigências do seqüestrador. Especula-se que três pessoas estejam participando do seqüestro.