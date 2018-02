Avião pousa em Madrid após suposta tentativa de seqüestro Um avião comercial com 155 pessoas a bordo fez hoje um pouso de emergência numa base militar perto de Madrid, na Espanha, depois que um dos passageiros, que agitava uma faca e outros objetos pontiagudos, teria tentado seqüestrar a aeronave. O airbus da companhia aérea colombiana Avianca, que deixara Bogotá, na Colômbia, em direção ao aeroporto de Barajas, na Espanha, pousou com segurança na base militar de Torrejon. A polícia disse que um cubano naturalizado espanhol foi dominado e preso ao chegar na base aérea. Em nenhum momento ele conseguiu, no entanto, se aproximar da cabine de comando da aeronave. Um porta-voz da embaixada da Colômbia disse que dois passageiros estavam envolvidos no incidente e que ambos haviam ingeriram bebida alcóolica antes de deixarem Bogotá, o que parece ter provocado a confusão. ?Não parece que eles realmente queriam seqüestrar o avião?, disse Lina Munera. ?Eles estavam agressivos, mas o caso está mais para exagero de álcool do que tentativa de seqüestro. Os passageiros foram transferidos com segurança para o aeroporto de Barajas.