Avião pousa em Miami após incidente com trem de pouso Um jato da American Airlines com 138 pessoas a bordo pousou na sexta-feira com segurança, no aeroporto de Miami, depois de ser desviado por causa de um problema no trem de pouso dianteiro, segundo autoridades. O vôo AA-862 ia de West Palm Beach (Flórida) para o aeroporto O'Hare, de Chicago, segundo Greg Chin, porta-voz do aeroporto de Miami. O avião teve de dar voltas sobre o aeroporto para queimar combustível antes de pousar. (Por Jim Loney)