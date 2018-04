Avião pousa nos EUA apesar de piloto morrer durante voo A Administração Federal de Aviação informou hoje que uma aeronave Boeing 777 pousou em segurança no aeroporto de Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos, apesar do piloto ter morreu no meio do voo. A porta-voz da entidade Arlene Salac afirmou que o voo 61, da Continental Airlines, pousou em segurança com 247 passageiros a bordo.