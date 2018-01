Avião pousa raspando nariz na pista Um jato da Alitalia desceu raspando o nariz no chão ao fazer um pouso de emergência no principal aeroporto de Roma depois de uma decolagem problemática num vôo com destino a Palermo. Nenhum dos 24 passageiros e seis tripulantes ficou ferido durante a aterrissagem, que permitiu que os viajantes abandonassem a nave pelas saídas de emergência. O noticiário noturno da TV mostrou as faíscas sob a barriga do avião devido à fricção provocada pelo impacto enquanto o MD80 deslizava pela pista do aeroporto Leonardo da Vinci, coberta de espuma para amortecer o impacto da aterrisagem e evitar um incêndio. O piloto, Enrico Ludici, disse ter decidido retornar a Roma em vez de se dirigir a Palermo após as luzes dos instrumentos no painel indicarem uma pane no trem de pouso dianteiro do avião. Ludici optou por retornar a Roma em lugar de tentar uma aterrissagem em Palermo porque a pista romana é mais extensa e não tem à sua volta mar e montanhas, como em Palermo.