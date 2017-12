Avião que deveria buscar pai de Bush cai; três mortos O jato particular que se dirigia a Houston para pegar o pai do presidente George W. Bush, o ex-presidente George H.W. Bush, bateu coma asa num poste de luz e caiu enquanto se aproximava do Aeroporto Hobb, em meio a um denso nevoeiro, matando todas as três pessoas a bordo. O porta-voz do ex-presidente diz que Bush ficou "profundamente entristecido" com o acidente. O pai do atual presidente iria fazer uma palestra no Equador. O jato se aproximava da pista quanto atingiu o poste, perdendo parte da asa, informam as autoridades. Os destroços de espalharam por uma distância de 100 metros a partir do ponto de colisão. Não chovia, mas um nevoeiro denso cobria toda a região no instante do acidente.