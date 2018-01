Avião-robô de espionagem dos EUA cai no Iraque Um avião teleguiado de espionagem dos Estados Unidos caiu em Faluja, espalhando destroços pela parte sul da cidade, informam testemunhas. Moradores dançam pelas ruas, felizes, com os fragmentos do aparelho nas mãos. Fuzileiros navais americanos confirmaram a queda. "Um veículo aéreo não tripulado caiu na vizinhança de Faluja.... A perda desse veículo não terá efeito importante sobre" as operações militares, disse o porta-voz tenente-coronel T.V. Johnson.