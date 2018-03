Avião roubado sobrevoa Frankfurt Um homem armado roubou um avião de pequeno porte de um aeroporto do oeste da Alemanha, e ameaça lançar a aeronave contra um alvo em Frankfurt, possivelmente a sede do Banco Central Europeu. Vários edifícios da capital financeira da Alemanha foram evacuados como medida de precaução. Um helicóptero seguia o avião para tentar forçar sua saída do espaço aéreo da cidade, informou a polícia de Frankfurt, que descartou qualquer ligação com terrorismo.