Avião russo cai na costa do mar Negro Um avião russo TU-154 que saiu de Tel Aviv com destino à Sibéria caiu esta manhã na costa russa do Mar Negro, informou um porta-voz do Ministério de Situações de Emergência da Rússia. Vasily Yurchuk disse que o avião caiu a 185 quilômetros da cidade de Adler. O avião, da Sibir Airlines, empresa com sede em Novosibirsk, transportava pelo menos 77 pessoas, sendo 66 passageiros e 11 membros da tripulação, conforme informações do Ministério de Situações de Emergência da Rússia. O avião fez uma parada em Burgas, na Bulgária, onde aparentemente ocorreu o embarque de mais passageiros, segundo Vladimir Kofman, representando do Comitê de Aviação Interestadual.