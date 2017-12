Avião russo com 171 pessoas a bordo cai no leste da Ucrânia Um avião de passageiros russo Tu-154 com 171 pessoas a bordo caiu nesta terça-feira no leste da Ucrânia. Funcionários de resgate ucranianos afirmaram não haver sobreviventes "O avião caiu 45 quilômetros ao norte de Donetsk (leste da Ucrânia)", disse à agência Interfax a porta-voz Irina Andrianova, acrescentando que equipes de resgate ucranianas se encontram no local do acidente. "Às 15h37 de Moscou (8h37 de Brasília) a tripulação enviou uma mensagem de SOS e dois minutos mais tarde o avião desapareceu das telas dos radares", acrescentou Andrianova. Segundo o chefe do Serviço Federal de Aeronavegação russo, Alexandr Neradko, o avião caiu após entrar em uma "área de fortes turbulências". Fontes da companhia dona da aeronave disseram ao jornal digital Gazeta.ru que os tripulantes do avião avisaram sobre um incêndio a bordo e tentaram fazer uma aterrissagem de emergência. O avião cobria a rota entre o balneário russo de Anapa, no Mar Negro, e a cidade de São Petersburgo, com 160 passageiros, 154 adultos e seis crianças, e 11 tripulantes a bordo.