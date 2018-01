Avião russo é seqüestrado na Turquia Um avião russo Tupolev-154 da Vnukovo Airlines levando 162 passageiros foi seqüestrado por dois chechenos, depois de deixar Istambul com pelo menos uma pessoa ferida, segundo informou o ministro do Transporte da Turquia. O avião foi desviado e passou pelo Egito, comunicando-se com o aeroporto do Cairo. A intenção dos seqüestradores e levá-lo para a cidade de Medina, na Arábia Saudita, segundo informou o piloto. A Rússia confirmou o seqüestro do avião com 166 pessoas a bordo, de acordo com a agência Itar-Tass.