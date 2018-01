Avião sai da pista ao pousar e cinco ficam feridos na China

PEQUIM- Um avião da companhia aérea chinesa Joyair saiu da pista neste domingo, ao tentar pousar no aeroporto da cidade de Fuzhou, deixando cinco pessoas com ferimentos leves. A empresa disse que está investigando as causas do acidente e pediu desculpas aos 45 passageiros e sete membros da tripulação que estavam a bordo.

O avião era do modelo Modern Ark 60, um turboélice fabricado pela estatal chinesa Xi''an Aircraft Industrial Corp. Desde 2013 foram registrados pelo menos quatro incidentes de pouso com esse mesmo modelo. O voo deste domingo saiu da cidade de Yiwu. Segundo as autoridades do aeroporto de Fuzhou, uma das pistas está temporariamente fechada. Fonte: Dow Jones Newswires.