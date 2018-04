Avião sai da pista e deixa ao menos 20 feridos na Indonésia

JACARTA - Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira, 13, na região da Papúa, na Indonésia, quando um avião da companhia aérea local, Meparti, saiu da pista ao pousar, segundo informou as autoridades do país. A aeronave, um Boeng 737-300 com 103 pessoas, que fazia a rota entre Sorong e Manokwari, não pode frear e acabou parando no leito de um rio próximo.

Todos os feridos foram transferidos a um centro médico próximo ao local do acidente, o avião foi retirado do rio e o aeroporto já retomou suas atividades rotineiras, de acordo com o Ministério de Transportes da Indonésia.

A companhia aérea Merpati, que passa por sérias dificuldades econômicas, já protagonizou diversos acidentes no último ano, o mais grave deles ocorreu em agosto de 2009, quando uma aeronave Twin Otter explodiu no ar e matou seus 16 ocupantes.

Os acidentes de aviação são frequentes na Indonésia devido a falta de manutenção dos aparelhos e infraestruturas, de acordo com especialistas, fato que levou a União Europeia a proibir a entrada do espaço aéreo comum da maioria de suas companhias aéreas.