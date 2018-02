Avião sai da pista, invade estrada e mata 3 em Honduras Um avião de passageiros saiu da pista do aeroporto de Tegucigalpa, em Honduras, na sexta-feira, enquanto tentava aterrissar. A aeronave invadiu uma rodovia, matando pelo menos três passageiros. O avião da linha aérea Taca, de El Salvador, tinha 142 passageiros e atingiu alguns carros quando saiu em zigue-zague em direção à rodovia. Com o acidente, partiu-se em três e vazou combustível. Duas pessoas ainda estão presas nos carros abaixo dos destroços, disse uma autoridade de aviação. "De repente, ouvimos um grande barulho e tentávamos desesperadamente sair", disse. "As pessoas mais feridas estavam na classe executiva". O chefe do serviço de emergência local, Carlos Cordero, disse que três pessoas foram mortas --dois passageiros do avião e um que dirigia um carro atingido pela aeronave. Vários outros, incluindo o piloto, ficaram gravemente feridos, disse Cordero à Reuters. Cerca de 20 mil galões de combustível vazaram do avião e trazem graves riscos de incêndio. Entre os mortos, está Harry Brautigam, da Nicarágua, que chefiava o Banco de Integração da América Central, segundo o presidente hondurenho, Manuel Zelaya. Tegucigalpa, que fica em meio às montanhas, é um dos aeroportos mais difíceis para o pouso na América Latina, devido à pista curta e de difícil aproximação. "Agradeço a Deus por estar vivo --outros passageiros estão muito mal", disse o sobrevivente Roberto Sosa à rádio hondurenha. A última vez que um avião da Taca esteve envolvido em um acidente foi em 1993, na Guatemala, quando um Boeing 767 caiu sobre algumas casas. Ninguém morreu. (Reportagem de Gustavo Palencia e Brian Harris)