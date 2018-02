Avião sai da pista, invade estrada e mata passageiro em Honduras Um avião de passageiros saiu da pista do aeroporto de Tegucigalpa, em Honduras, na sexta-feira, enquanto tentava aterrissar. A aeronave invadiu uma rodovia, matando pelo menos um passageiro, disseram autoridades. Armando Funez, administrador local da linha aérea Taca, de El Salvador, disse à televisão hondurenha que havia 142 passageiros no avião, que chegava de San Salvador quando derrapou em zigue-zague, saiu da pista e atingiu alguns carros. A mídia local disse que várias pessoas ficaram presas nas ferragens dos carros debaixo do avião, que também atingiu uma pequena mercearia. Um médico do hospital que está tratando dos feridos disse à televisão hondurenha que um dos passageiros morreu. Segundo ele, o homem era diretor do Banco de Integração da América Central. "Agradeço a deus por estar vivo -- outros passageiros estão muito mal", disse o sobrevivente Roberto Sosa à rádio hondurenha. O avião tentava pousar em meio a muita neblina e deu voltas em torno do aeroporto várias vezes antes de descer, disse um dos passageiros. (Reportagem de Gustavo Palencia e Brian Harris)