Avião se choca contra edifício. ?Não é ataque? Um pequeno avião Cessna bateu hoje contra o edifício do Banco da América, em Tampa, na Flórida, segundo fontes oficiais que se apressaram em informar que ?nada fazia pensar que se tratasse de um ato terrorista?. Um porta-voz do Departamento de Segurança Nacional disse em Washington que não existe indícios sobre um novo ato terrorista cometido com um avião. As autoridades não revelaram quantas pessoas viajavam na aeronave, mas disseram que o aparelho era pilotado possivelmente por um adolescente de 15 anos. O Cessna pertencia a uma escola de pilotos em Saint Patersburg e, segundo as primeiras informações, o jovem decolou desobedecendo ordem de seu instrutor e sem a permissão da torre de controle do aeroporto local. O Cessna foi seguido durante o trajeto por um helicóptero da Guarda Costeira. O impacto no 15° andar do edifício não causou maiores danos. Segundo a polícia local, não haviam pessoas no edifício.