Avião se choca contra prédio em Berlim Duas pessoas morreram nesta quinta-feira quando um pequeno avião se chocou contra um edifício em Berlim enquanto tentava aterrissar no aeroporto Tempelhop, no centro da capital alemã, informou a polícia. O avião em chamas caiu sobre um depósito de madeira construído no jardim de uma casa ao lado do prédio. No entanto, não havia ninguém no local. Apenas um morador da residência ficou intoxicado pela fumaça. Não se sabe exatamente quantas pessoas estavam a bordo do aparelho de quatro lugares no momento do acidente. O aparelho decolou no início do dia da ilha de Usedom, no Mar Báltico. As vítimas não foram imediatamente identificadas.