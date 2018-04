Avião se parte, mas 125 sobrevivem

Um Boeing 737-800 da Turkish Airlines com 134 pessoas a bordo caiu ontem nas proximidades do Aeroporto de Schiphol em Amsterdã, na Holanda, deixando 9 mortos e mais de 80 feridos. A aeronave - que operava o voo TK 1951, vindo de Istambul, na Turquia - partiu-se em três pedaços após cair em um campo 3 quilômetros ao norte da pista do aeroporto. As causas do acidente ainda não foram determinadas. Veja galeria de fotos do acidente Investigadores que trabalham no caso conseguiram recuperar as caixas-pretas da aeronave, que serão enviadas para análise em Paris. Entre os mortos no acidente estariam os pilotos da aeronave. As nacionalidades dos passageiros ainda não foram divulgadas pela companhia aérea. O tráfego no aeroporto havia sido suspenso parcialmente para o resgate das vítimas. "No momento em que o avião estava se preparando para aterrissar normalmente, tive a impressão de cair em uma bolsa de ar e o piloto perdeu o controle", afirmou Tuncer Mutluhan, um dos passageiros que sobreviveu à queda. "De repente, o avião precipitou-se e chocou-se com o solo." Segundo Mutluhan, todo o incidente durou poucos segundos. "Não conseguíamos entender o que estava acontecendo, alguns passageiros gritaram em pânico, mas tudo foi muito rápido", disse o sobrevivente Huseyin Sumer, que conseguiu sair do avião por um dos buracos da fuselagem. Vários passageiros fizeram o mesmo e conseguiram deixar o avião antes da chegada do resgate. No entanto, os feridos tiveram de ser transportados por tratores, pois as ambulâncias não conseguiram chegar ao local da queda, de difícil acesso. De acordo com fontes holandesas, os feridos foram levados para 11 hospitais da região e 25 deles estão em estado grave. As autoridades não descartam a possibilidade de que o número de mortos aumente. A Turkish Airlines disse ontem que já estava transferindo os parentes dos passageiros e da tripulação para a Holanda e as autoridades holandesas afirmaram que não exigirão vistos das famílias das vítimas. O ministro dos Transportes da Turquia, Binali Yildirim, afirmou que era "um milagre" o número de mortos não ter sido alto. "Como o avião aterrissou numa superfície macia e não ocorreu um incêndio, o número de mortos foi baixo", disse Yildirim. O solo lamacento absorveu parte da força do impacto no momento do choque, afirmaram especialistas. A consistência do solo também teria ajudado a eliminar faíscas e a absorver o combustível que vazou dos tanques, impedindo o início de um incêndio. O porta-voz da Boeing, Jim Proulx, afirmou que a empresa enviará uma equipe de assistência técnica para ajudar os investigadores holandeses. Autoridades turcas afirmaram que o capitão da aeronave - identificado apenas como Tahsin - era muito experiente e trabalhou durante vários anos na Força Aérea da Turquia. Segundo a Turkish Airlines, o Boeing 737-800 foi construído em 2002 e passou por manutenção em 22 de dezembro. O acidente de ontem foi o 11º envolvendo aviões da Turkish Airlines nos últimos 20 anos. A companhia tem vivido um histórico problemático com relação à segurança aérea desde 1974, quando um de seus DC-10 caiu perto de Paris deixando 360 mortos. POSSÍVEIS CAUSAS O ministro dos Transportes da Holanda, Camiel Eurlings, disse que o avião da Turkish Airlines cumpria todas as regulamentações de segurança no Aeroporto de Schiphol e a causa do acidente ainda será investigada. Mas o governo holandês já descartou qualquer possibilidade de ataque terrorista.