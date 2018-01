Avião seqüestrado chega à Flórida O avião da empresa Cubana de Aviación, com 25 passageiros e seis tripulantes a bordo, sequestrado em Havana, aterrissou em Cayo Hueso, na Flórida, sul dos Estados Unidos. Cerca de 15 reféns foram libertados ainda em Havana, onde o avião ficou desde ontem à noite. O aparelho havia saído da Ilha da Juventude, com 46 pessoas. O seqüestrador, armado com granadas, exigia que os pilotos conduzissem o avião até os EUA, mas as autoridades alegaram falta de combustível, forçando sua aterrisagem em Havana.