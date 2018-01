Avião sofre acidente ao pousar em aeroporto de Dubai

DUBAI - Um voo da Emirates Airline que saiu da Índia sofreu um acidente durante o pouso nesta quarta-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Dubai. Segundo um porta-voz do aeroporto, todos os 275 passageiros e membros da tripulação foram retirados com segurança do avião.

Imagens que supostamente mostram o incidente publicadas nas redes sociais mostram uma grossa faixa preta de fumaça saindo de um avião em chamas.

A conta no Twitter do monitor de tráfego aéreo Flightradar24 informou que decolagens e pousos em Dubai foram suspensos após o acidente, acrescentando que o avião era um Boeing 777-300 A6-EMW. O governo de Dubai ainda não deu detalhes sobre as causas do acidente.

Segundo a Emirates, o acidente aconteceu às 12h45 (5h45 em Brasília) com um avião procedente da cidade de Thiruvananthapuram (Trivandrum), no sul da Índia.

"Nossa máxima prioridade agora é a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos" no incidente, publicou a Emirates no Twitter, onde acrescentou que está colaborando com as autoridades e os serviços de emergência para controlar a situação. /EFE e REUTERS