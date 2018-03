Avião solar da Nasa cai no Havaí Um avião não-tripulado que havia batido um recorde de altitude há dois anos caiu no Oceano Pacífico, ao largo da ilha de Kauai, no Havaí, informa a Nasa. O Protótipo Helios, único de seu tipo, caiu dentro do perímetro de testes de uma base de mísseis da Marinha americana. O Helios, que custou US$ 15 milhões, era movido a eletricidade gerada por energia solar e tinha uma envergadura de cerca de 80 metros. Durante um vôo realizado em 2001, o protótipo atingiu uma altitude de quase 30 quilômetros, considerada pela Nasa o recorde para qualquer veículo dotado de asas e não propelido por foguetes. A causa da queda ainda é desconhecida. O avião estava sendo pilotado por controle remoto. A Nasa informa que pretende investir na construção de um novo Helios.