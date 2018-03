Avião sul-africano desaparece em território congolês Um avião com registro sul-africano alugado pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU desapareceu na sexta-feira enquanto voava no leste da República Democrática do Congo, um dia depois de um cargueiro aéreo sul-africano cair na mesma região, confirmaram hoje fontes da ONU. A agência sul-africana "Sapa" cita Peter Smerdon, porta-voz do PMA, que afirma que continua a busca do avião, um Cessna Caravan Light com dois tripulantes e um passageiro a bordo. O contato com o Caravan Light foi interrompido depois que o aparelho decolou de Goma, capital da província oriental congolesa de Kivu Norte, com destino a Bunia, localidade situada 380 quilômetros ao norte, disse Smerdon. As operações de busca do avião desaparecido estão sendo coordenadas pela Missão de Observação da ONU na República Democrática do Congo (Monuc), acrescentou o porta-voz do PMA.