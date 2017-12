Avião suspeito é obrigado a pousar nos EUA Um avião de pequeno porte proveniente do Estado norte-americano de Wisconsin, que entrou no espaço aéreo do Canadá, foi ordenado a pousar no aeroporto de Wiscasser (Maine), no nordeste dos EUA. O Piper foi interceptado e escoltado por caças F-16 do 158º Grupo de Caça da Guarda Nacional. Segundo um porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA), agentes da própria agência e do FBI foram deslocados para aguardar o pouso do avião, um Piper Cherokee PA-32, para interrogar o piloto.