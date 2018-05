Avião taiwanês pega fogo em Okinawa Um avião da companhia taiwanesa China Airlines - procedente de Taipé - pegou fogo hoje pela manhã (ontem à noite em Brasília) no aeroporto de Naha, capital da Ilha de Okinawa, sul do Japão. Todos os 155 passageiros já haviam desembarcado do Boeing 737 antes do incêndio, que foi contido pelos bombeiros, informou a agência Kyodo.