Avião Tony Blair patina na pista do aeroporto de Miami Um avião Boeing 747-400 da British Airways no qual viajava o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, saiu da pista nesta terça-feira após aterrissar no aeroporto internacional de Miami. O avião, com 343 passageiros e tripulantes a bordo, saiu de Londres e aterrissou às 18h15 (21h15 em Brasília). Ele saiu da pista por causas ainda desconhecidas, disse o porta-voz do aeroporto, Marc Henderson. Henderson acrescentou que nenhum dos ocupantes do avião ficou ferido durante o incidente. O Serviço Secreto americano, encarregado da custódia de altos dignitários, confirmou que Blair e sua família viajavam a bordo do Boeing. A família Blair, que viajou na primeira classe, ficará alguns dias em Miami para descansar, segundo o porta-voz do Serviço Secreto, Darrin Blackford, também citado pelo "Herald". O Boeing 747-400 "Jumbo" não sofreu danos e foi rebocado até o terminal de passageiros para seu desembarque. Algumas luzes da pista de aterrissagem ficaram danificadas pelo avião, segundo informou, por sua parte, a rede de televisão "CBS".