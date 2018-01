Avião trazendo brasileiros do Líbano pousa nesta manhã em Recife Segundo informações da Infraero do Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, até as 5 horas da manhã desta terça-feira, o Boeing 707 da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo um grupo de 122 brasileiros que saíram do Líbano, fugindo dos ataques do exército israelense, não havia pousado. Também não havia informação precisa sobre o horário em que a aeronave deverá pousar, vindo de Adana, na Turquia, de onde teria decolado por volta de 21 horas de segunda-feira (horário de Brasília). A Aeronáutica estima que a aeronave pousará às 11h25 no Recife. A chegada em Cumbica, Guarulhos (SP), está prevista para as 16h15 e no Galeão, no Rio, às 18 horas. O Itamaraty evitou informar os horários de pouso do Boeing 707 nos aeroportos brasileiros. Alguns assessores, no entanto, estimaram que a chegada ao Recife poderia ocorrer por volta de 9 horas. Segundo o ministério das Relações Exteriores, é provável que uma parte do grupo, que chegou à Adana em uma comboio formado por três ônibus, permaneça na Turquia ou vá para outros países da região.