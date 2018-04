Avião turco com 134 a bordo cai na Holanda e 9 morrem Um avião da Turkish Airlines com 134 pessoas a bordo caiu hoje num campo e se partiu em três pedaços enquanto tentava aterrissar no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, capital da Holanda. Autoridades informaram que nove pessoas morreram no acidente e ao menos 50 ficaram feridas. "No momento há nove vítimas para lamentar e 50 feridos", afirmou Michel Bezuijen, prefeito de Haarlemmermeer. O voo TK1951 deixou Istambul com destino a Amsterdã e o Boeing 737 caiu próximo ao aeroporto, segundo o porta-voz da polícia holandesa Jaap Hage. O governo holandês afirmou não ter detalhes do ocorrido. Não há ainda explicação sobre o que causou a queda. Na hora do acidente, havia uma névoa leve e ventava. Segundo informações da imprensa holandesa, o avião aparentemente havia atingido um campo a cerca de dois quilômetros da pista do aeroporto. Win Kok, porta-voz do escritório de coordenação antiterror da Holanda, afirmou que aparentemente não houve ação de terrorismo no acidente.