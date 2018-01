Avião ucraniano cai no Irã Um avião de passageiros caiu na região central do Irã nesta segunda-feira e causou a morte de 46 pessoas, cidadãos ucranianos em sua maioria, informou a tevê local. De acordo com a tevê estatal iraniana, o avião caiu perto do vilarejo de Aliabad, perto de Isfahan, 400 quilômetros ao sul de Teerã. A tevê informou que o avião transportava especialistas em aviação de origem russa e ucraniana. De acordo com a TV Al-Jazeera, 46 pessoas morreram no acidente ucranianos em sua maioria. Autoridades civis iranianas comentaram que o avião era proveniente da Turquia, informou a Al-Jazeera. Ainda não estava claro como o avião caiu.